أخبار مصر | اليوم.. محاميي المنوفية تنظم دورة "مهارات المحامي المحترف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاميي المنوفية تنظم دورة "مهارات المحامي المحترف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية، برئاسة النقيب خالد راشد، اليوم السبت، دورة في "مهارات المحامى المحترف"، بقاعة اللوتس بنادى المحامين في شبين الكوم.

وقال علاء علام، عضو شباب الفرعية، إن الدورة مجانية لشباب المحامين بالنقابة، والمسجلين بدورة معهد المحاماة الحالية، ويحاضر فيها المدرب العالمى الدكتور أحمد قدوس. ومن المقرر أن تتناول الدورة أهم مهارات المحامى المحترف، ومنها لغة الجسد، وطرق العرض، والإلقاء، والتأثير، لافتا إلى أن ذلك يأتـي فى إطار اهتمام النقابة بإثراء شباب المحامين ثقافيا، وتنمية قدراتهم ومهارتهم بما يساعد على إيجاد جيل جديد من المحامين المحترفين.

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تنظم نقابة المحامين، اليوم السبت، حفل "يوم اليتيم" بنادي المحامين النهري في المعادي، الساعة السادسة مساء، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يشمل الحفل تكريم أبناء المحامين المتوفين، وتنظيم برامج ترفيهية وفنية، وعرضا سينمائيا للأطفال الأيتام، وذلك بحضور النقيب العام، وأعضاء مجلسه.