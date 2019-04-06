أخبار مصر | بالإنفوجراف.. وزارة الهجرة تعلن إحصائيات مؤتمرات "مصر تستطيع" الأربعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالإنفوجراف.. وزارة الهجرة تعلن إحصائيات مؤتمرات "مصر تستطيع" الأربعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدادًا لإطلاق مؤسسة "مصر تستطيع"، غدًا الأحد، كأحد نتائج سلسلة المؤتمرات التي نظمتها وزارة الهجرة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي والكهرباء ورئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من رؤساء الجامعات، نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنفوجراف يتضمن إحصائيات مؤتمرات "مصر تستطيع" الأربعة.

وذكرت وزارة الهجرة، من خلال الإنفوجراف، أنه منذ ديسمبر 2016 تم تنظيم ٤ مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، شارك فيها نحو ١٧٠ من علماء وخبراء مصر بالخارج، جاءوا من ٢٢ دولة حول العالم.

وأضافت الوزارة أن المؤتمرات عقدت في ٣ محافظات بمشاركة نحو ١٩ وزارة وجهة حكومية.

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وكشفت وزارة الهجرة أن المؤتمرات خرجت بنحو ٤٥ توصية، وبالتنسيق بينها وبين باقي وزارات ومؤسسات الدولة، نتج عن ذلك التنسيق ٢٨ نتيجة ومنها إطلاق أول أطلس شمسي لمصر، وتصنيع أول لوحة إلكترونية للحاسب الآلي في مصر، فضلاً عن تبادل الخبرات بين العلماء وهيئات الدولة المختلفة في العديد من المشروعات القومية.

وأشارت الوزارة إلى أن المؤتمرات شهدت حضورًا كبيرًا لتغطية فعالياته؛ حيث حضره نحو ٢٨٠٠ شخص من العلماء بالداخل، وممثلي الهيئات المختلفة، والإعلاميين، وطلاب الجامعات وغيرهم من الشخصيات العامة والمعنية بالموضوع الذي يناقشه المؤتمر خلال فعالياته.