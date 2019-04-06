أخبار مصر | هالة زايد تتوجه اليوم لبورسعيد لمتابعة الاستعداد للتأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة زايد تتوجه اليوم لبورسعيد لمتابعة الاستعداد للتأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، لمحافظة بورسعيد، للوقوف على الأعمال الجارية بالمنشآت الطبية التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها مطلع شهر يوليو المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن زيارة الوزيرة اليوم ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة التنفيذ طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة، لتجهيز ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تمهيدًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة زيارتها بتفقد أعمال التجهيزات بمستشفى بورفؤاد العام، ثم مستشفى الزهور، وتختتم زيارتها بتفقد مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضم ثلاث هيئات لإدارة المنظومة الجديدة وهي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة تمويل التأمين الصحي الشامل.