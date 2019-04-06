أخبار مصر | مفاجأة في طقس الأيام المقبلة.. "الأرصاد" تحذر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في طقس الأيام المقبلة.. "الأرصاد" تحذر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشماليه الشرقية ومناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، قد تمتد إلى القاهرة والرياح غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.