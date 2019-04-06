أخبار مصر | آلاف المعلمون يحتشدون لإعلان تأييدهم للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف المعلمون يحتشدون لإعلان تأييدهم للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد آلاف المعلمين تلبية لدعوة النقيب "خلف الزناتي" رئيس اتحاد المعلمين العرب لإعلان تأييدهم ودعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة.

ويشارك المعلمون المتواجدون بمقر "نادي المعلمين بالجزيرة" في المؤتمر الجماهيري الذي يعقده نقيب المعلمين "خلف الزناتي" بعد قليل ويدعو من خلاله المعلمين للمشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

ويشارك في المؤتمر رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية وهيئات مكاتبهم كما يشارك عدد من القيادات التنفيذية بالتربية والتعليم والإدارات التعليمة المختلفة وبعض الرموز البرلمانية والسياسية.