أخبار مصر | "التضامن": لليوم الخامس الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات يسددون رسوم الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": لليوم الخامس الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات يسددون رسوم الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، باتخاذ اللازم نحو متابعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة والمقررة لحجيج بيت الله من حج الجمعيات الاهلية الفائزين بتاشيرات هذا العام مع التشديد على تسهيل كافة إجراءات سداد الرسوم و توجيه إهتمام مكثف لكبار السن، حيث أكدت والى أن الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم افضل الخدمات للحجيج الفائز بتاشيرات هذا العام وعددهم 12 ألفا من إجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية والذين بلغ عددهم 32 الف و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

هذا وأوضح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الحجيج الفائزين بالتاشيرات لهذا العام بدءوا فى سداد رسوم رحلة الحج منذ الثانى من أبريل الجارى، وذلك لمدة اسبوع وأنه تسهيلا على الحجيج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع شركة اى فاييناس لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال اقرب مكتب بريد او فروع البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالحصول على إذن الدفع من الإدارة الاجتماعية التابع لها والمقدم فيها طلب الحصول على التأشيرة، ثم يتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.

وأضاف عبد الموجود أنه على كل حاجا فائز بالقرعة كفائز أساسى سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الإجتماعية ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل وصورة بطاقة رقم قومى سارية لمدة لاتقل عن سنة، إضافة إلى فيش جنائى وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر خلال المستشفيات التابعه لوزاره الصحة وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج وأن جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.

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كما أكد عبد الموجود أن المؤسسة القومية قد نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي تسهيلاً على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكراً للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة وأن من يتخلف عن الدفع فى فترة السماح يعتبر معتذراً وسيتم تصعيد الحجيج الموجود بقائمة الاحتياطى حيث سيتم تحديد قائمة احتياطى بكل محافظة تمثل نسبة 30%.

وأوضح عبد الموجود أنه سيتم عقد ندوات دينية لتوعيتهم بمناسك الحج من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، بجانب عقد أيضا ندوات دينية خلال تواجدهم فى السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اعلنت فى وقت سابق نتيجة اجراءالقرعة العلنية الالكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019 م.