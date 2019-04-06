انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. وشبورة كثيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج في البحرين من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 26شبين الكوم 14 25طنطا 13 24دمنهور 12 23الإسكندرية 12 21بلطيم 15 23مطروح 13 21السلوم