جامعة المنيا تكشف تاريخ المتهم بقتل إمام مسجد الهرم

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إمام مسجد الهرم
قال الدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة في جامعة المنيا، إن أحمد م.م.ح. المتهم بقتل إمام مسجد الرحمة بشارع الأمراء في منطقة التعاون بحي فيصل بالهرم، في أثناء صلاة الجمعة، لا علاقة له بكلية الزراعة، وأنه قدم استقالته قبل 8 أشهر، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم، أن المتهم كان دائم الغياب، وعدم الانتظام في عمله، مؤكدا أن إدارة الكلية وجهت له عدة إنذارات دون جدوى، حتى قام من تلقاء نفسه بتقديم استقالته لإدارة الجامعة، منتصف العام الماضي 2018.
وأوضح عبد الله أن المتهم كان طالبا فى الكلية، ومعيدا منذ 9 سنوات، وأصبح مدرسا بالكلية ولم يحصل على درجة أستاذ، وكان محالا للشؤون القانونية بسبب تغيبه وعدم انضباطه في العمل، وقدم استقالته بناءً على رغبته وكان ذلك في بداية العام الماضي. وكان أستاذ جامعي قد اعتدى بسكين على إمام مسجد في أثناء سجوده في صلاة
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