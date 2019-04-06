بقايا آدمية و50 مومياء.. تفاصيل مقبرة «توتو» بسوهاج

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المقبرة في حالة جيدة وتتميز بجمال نقوشها وألوانها الزاهية حيث صور على جانبي مدخلها مشهدان يصوران للآله أنوبيس يستقبل توتو وزوجته ومنظر المحاكمة أمام الآله أوزوريس

اعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الكشف عن مقبرة مزدوجة ملونة من العصر البطلمي بمنطقة الديابات بمدينة أخميم بسوهاج، لشخص يدعي "توتو" وزوجته "تا شريت إيزيس"، التي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل "الشخشيخة" الخاصة بالألهة حتحور، مشيرا خلال الإعلان عن الكشف بحضور محافظ سوهاج و40 سفيرا أجنبيا وأعضاء بالبرلمان، إلى العثور فى تلك المقبرة على بقايا آدمية ومجموعة من دفنات لطيور وحيوانات، يبلغ عددها أكثر من 50 مومياء لطائر أبو منجل وحورس الصقر والكلب والقطط والعديد من القوارض "الفئران" خاصة نوع من الفئران يعرف بـ"الزباب" وهو فأر صغير الحجم.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم العثور على مكان هذه المقبرة ومدخلها أثناء عملية القبض علي أحد العصابات أثناء محاولتها الحفر خلسة في المنطقة الواقعة خارج التل الأثري بمنطقة الديابات فى أكتوبر الماضي. وأضاف أنه فور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم العثور على مكان هذه المقبرة ومدخلها أثناء عملية القبض علي أحد العصابات أثناء محاولتها الحفر خلسة في المنطقة الواقعة خارج التل الأثري بمنطقة الديابات فى أكتوبر الماضي. وأضاف أنه فور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع، وبدأت أعمال التنقيب الأثري والعلمي عن طريق بعثة أثرية مصرية برئاسته، وأسفرت أعمال الحفائر عن العثور على باقي لأجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات. وأكد أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وتتميز بجمال نقوشها وألوانها الزاهية، حيث صور على جانبي مدخلها مشهدان يصوران للآله أنوبيس يستقبل توتو مرة وتا شريت إيزيس مرة أخري، بالإضافة إلى منظر المحاكمة أمام الآله أوزوريس وخلفه الابنتين إيزيس ونفتيس. Advertisements وأوضح أن المقبرة تحمل أيضا نقوش أسماء لبعض أفراد عائلة صاحبي المقبرة، ومنها أسماء كل من والدها ووالدتها، ووالد ووالدة زوجها. ولفت إلى أن المقبرة تتكون من غرفتين زين مدخل الغرفة الثانية بالكورنيش المصري عليه قرص الشمس المجنح، أما العتب فزين بقرص شمس اخر مكتوب على جانبية لقب حورس سيد السماء. وتابع أنه أثناء أعمال الحفر الأثري، عثرت البعثة على تابوتين من الحجر الجيري بداخلهما دفنات آدمية، بالإضافة إلى مجموعة من دفنات الطيور والحيوانات المحنطة، مما يشير إلى أن المقبرة قد أعيد استخدامها في عصور لاحقة كجبانة للحيوانات والطيور. وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إنه جاري حاليا اتخاذ الاستعدادات اللازمة لنقل المومياوات الملكية في موكب عسكري من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وأشار العناني، في تصريح له اليوم الجمعة، على هامش إعلانه الكشف الأثري الجديد بسوهاج، إلى أنه تم شراء جهاز حديث على أعلى مستوى للمحافظة على المومياوات التي سيتم نقلها للمتحف، لافتا إلى أنه سيتم خلال شهر أبريل الحالي، نقل قطعة أثرية متميزة من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، بالتزامن مع الانتهاء من قاعتين بالمتحف. وأضاف الوزير، أن القاعات الجديدة تضم قاعة العرض المركزي والتي ستعرض عددا من القطع الأثرية من الحقب التاريخية المختلفة في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقاعة المومياوات الملكية، والتي ستضم 20 مومياء ملكية والتي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، وقاعة العاصمة عبارة عن قاعة مالتي ميديا لسرد تاريخ عاصمة جمهورية مصر العربية على مر العصور التاريخية المختلفة والحضارات المتعددة. وفي سياق آخر، قال وزير الآثار، إن الوزارة انتهت من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية وتحت السطحية في حمام الأوزيريون، بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات في فبراير الماضي، جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، مشروع تطوير منطقة أبيدوس الأثرية بالمحافظة، الذي يضم مركز الزائرين ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بحمام الأوزيريون بمعبد أبيدوس، بعد الانتهاء منه، بحضور 40 سفيرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

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