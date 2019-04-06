شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق 7 متهمين في «الهجوم على فندق بالهرم» للمفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإحالة أوراق 7 متهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم، إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 22 يونيو القادم للنطق بالحكم.

أصدرت المحكمة قرارها السبت برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 26 متهمًا- منهم 3 هاربين- أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.