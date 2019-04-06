شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: استثماراتنا بمصر بلغت 4.8 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن إجمالي استثمارات البنك في مصر وصلت إلى 4.8 مليار يورو من خلال 91 مشروعا، مشيرًا إلى أن البنك قام بأكبر استثمارات له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الماضيين في مصر بنحو 2.2 مليار يورو.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ـ في بيان اليوم ـ أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، في دورته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في البحر الميت بالأردن.

وبحث الجانبان زيادة استثمارات البنك في مجال البنية الأساسية سواء في مصر أو إفريقيا، وذلك في ظل أن مصر أصبحت أكبر دولة عمليات للبنك في العالم.

وأوضح تشاكرابارتي أن مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان يعد من أبرز استثمارات البنك في مصر وأسهم فيه بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشروعات في مجالات النقل والصرف الصحي منها مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148.3 مليون يورو، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على زيادة استثماراته في مصر خاصة في مجالات البنية الاساسية والطاقة المتجددة في ضوء عملية التنمية الشاملة والعمل على دعم القطاع الخاص.

من جهتها، أعلنت جانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، موافقة مجلس إدارة البنك على دعم جديد للقطاع الخاص في مصر بقيمة 7.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار في ميناء الإسكندرية التابع لوزارة النقل بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك في إطار ثقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مناخ الاستثمار في مصر، وتمويل استثمارات جديدة بها.

وشاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت في الجلسة الافتتاحية لفاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا «دافوس» والمنعقد بالبحر الميت في الأردن، والذى افتتحه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونحو 1000 من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني من نحو 50 دولة.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة في جلسة بعنوان «رؤية جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية» ضمن فاعليات المنتدى، وتحدث في الجلسة كل من جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والمهندس انمار الخصاونة، وزير النقل الأردني، وأحمد اسماعيل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماجد الفطيم.

وأكدت الوزيرة أهمية إسراع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في دعم تنفيذ مشروعات تنموية في القارة الإفريقية، ودعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية داخل القارة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام الجاري.