شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح السبت، بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.
وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الجمعة، في زيارة لمصر تستغرق يومين، واستقبله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير الخارجية سامح شكري.
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