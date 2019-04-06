شكرا لقرائتكم خبر عن سحب واسترداد أراضي بالشروق لعدم سداد الأقساط المستحقة عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تنفيذ قرارات سحب واسترداد لقطع الأراضي أرقام (٤ – ٦أ – ٣٢ – ٣٣ – ٣٥ – ٣٤) بمركز المدينة القطاع الغربي، وذلك لعدم قيام أصحابها بالبناء ضمن المُدد الممنوحة، وتركهم الأرض فضاء، كما تم سحب واسترداد قطعة الأرض رقم ٣٨ المجاورة ب٢ بالحي الثاني غرب، وما عليها من منشآت، لعدم سداد الأقساط المستحقة عليها.



وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، أنه لا تهاون في استيلاء حق الدولة، وتطبيق القانون واللائحة العقارية للهيئة، من أجل الحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمدن الجديدة.