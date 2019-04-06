شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 8.4 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل ليبلغ 2.6 مليون مريض بتكلفة 8.4 مليار جنيه عام 2018 مقابل 2.5 مليون مريض بتكلفة 6.1 مليار جنيه عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 6.8% .
وأوضح الإحصاء اليوم السبت، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الموافق 7 أبريل من كل عام وتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948، ارتفاع إجمالي عدد المستشفيات ليبلغ 676 مستشفى عام 2017 مقابل 662 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.1٪، وبين زيادة عدد مستشفيات الجامعات لتبلغ 87 مستشفى عام 2017 مقابل 86 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 1.2٪
وأشار إلى أن إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات سجل 96111 سريراً عام 2017 مقابل 93897 سريراً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.4٪، ولفت إلى ارتفاع إجمالي عدد الأطباء (البشريين والأسنان) ليبلغ 124871 طبيباً عام 2017 مقابل 123881 طبيباً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.8٪، كما ارتفع إجمالي عدد هيئة التمريض ليبلغ 191351 ممرضاً عام 2017 مقابل 187090 ممرضاً عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.3٪
وبين أن عدد المنتفعين بالتأمين الصحي بلغ 54177 ألف منتفع عام 2017 مقابل 52810 آلاف منتفع عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.6٪
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