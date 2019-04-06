شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: الفائزون بتأشيرات حج الجمعيات يسددون رسوم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بإتخاذ اللازم نحو متابعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة والمقررة لحجيج بيت الله من حج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات هذا العام، مع التشديد على تسهيل كافة إجراءات سداد الرسوم وتوجيه اهتمام مكثف لكبار السن.



وأكدت والي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة قد استعدت مبكرًا لموسم حج هذا العام حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للحجيج الفائزين بتأشيرات هذا العام وعددهم 12 ألفا من إجمالي من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية والذين بلغ عددهم 32 ألفا و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

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بدوره قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بالوزارة أن الحجيج الفائزين بالتأشيرات لهذا العام بدأوا في سداد رسوم رحلة الحج منذ 2 أبريل الجاري وذلك لمدة أسبوع، وأنه تسهيلًا على الحجيج في سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع شركة «اى فاييناس» لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال أقرب مكتب بريد أو فروع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث يقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالحصول على إذن الدفع من الإدارة الاجتماعية التابع لها والمقدم فيها طلب الحصول على التأشيرة، ثم يتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقًا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.



وأضاف عبد الموجود أنه على كل حاج فائز بالقرعة كفائز أساسي سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الاجتماعية، ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل وصورة بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن سنة إضافة إلى فيش جنائي وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج وأن جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg .

وأكد أن المؤسسة القومية قد نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي، تسهيلاً على حجاج الجمعيات، كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكراً للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة وأن من يتخلف عن الدفع في فترة السماح يعتبر معتذراً وسيتم تصعيد الحجيج الموجود بقائمة الاحتياطي حيث سيتم تحديد قائمة احتياطي بكل محافظة تمثل نسبة 30%.

وأوضح عبد الموجود أنه سيتم عقد ندوات دينية لتوعيتهم بمناسك الحج من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، بجانب عقد ندوات دينية خلال تواجدهم في السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.