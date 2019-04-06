شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة الداخلية مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء 10/4/2019. وأعلنت الوزارة أنه في ضوء البدء في سداد تكاليف الحج للفائزين بقرعة الحج اعتبارًا من الإثنين 25/3/2019 حتى الخميس 4/4/2019 بكافة فروع البنوك الوطنية (البنك الأهلى المصري – بنك القاهرة – بنك مصر)، وكذا مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفي ضوء حرص الوزارة على التيسير على المواطنين، فقد تقرر مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء 10/4/2019.

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