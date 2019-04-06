شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر مد فترة سداد تكاليف الحج حتى يوم الأربعاء 10/4/2019 بكافة فروع البنوك الوطنية "البنك الأهلى المصرى – بنك القاهرة – بنك مصر)، ومكاتب هيئة البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين .

وتم إعلان أنه سيتم سداد كامل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية (مدفوعات حكومية "مدفوعات قرعة الحج") اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25/3/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019.

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ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام وهى : مبلغ (57,800 جنيه) فقط سبعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه مصرى، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (13,200 جنيه) فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان جنيه مصرى ، بإجمالى (71,000 جنيه) فقط واحد وسبعون ألف جنيه مصرى، هذا بالإضافة إلى مبلغ (9,500 جنيه) فقط تسعة آلاف وخمسمائة جنيهاً ما يعادل مبلغ (2000 ريال سعودى) لمن سبق له أداء الفريضة خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك وفقاً لتعليمات السلطات السعودية فى هذا الشأن، لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين الوجوبيين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية لسابقة الحج المقررة على المسار الإلكترونى السعودى.