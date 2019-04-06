بسام راضى: السيسى يستقبل وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف بالاتحادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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