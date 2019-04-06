الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وقد صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد وصل إلى القاهرة، مساء أمس الجمعة، في زيارة لمصر تستغرق يومين، واستقبله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير الخارجية سامح شكري.