أمطار وحرارة تصل لـ37 درجة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت وحتى الاثنين تشهد مصر إحدى الظواهر الجوية، والتي تحدث في فصل الربيع وتتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار في نفس الفترة.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم السبت، أن ارتفاع درجات الحرارة ليس له علاقة بسقوط الأمطار فكل ظاهرة لها مسبباتها، لافتًا إلى أن درجة الحرارة ستصل اليوم السبت إلى 26 على القاهرة وغدا الأحد ستكون 30 درجة ويوم الاثنين تنخفض درجة واحدة.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة الرياح الجنوبية، المتأثرة بالكتلة الهوائية القادمة من الصحراء الشرقية والجنوبية، والتي تتأثر بها أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة مناطق الجنوب، حيث ستسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 37 درجة، وعلى شمال الصعيد 31 درجة.

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أما عن سبب سقوط الأمطار، قال مدير مركز التبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنها بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، بالإضافة إلى وجودة منخفض في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تكون سحب ممطرة لكنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على النشاط اليومي.

وأوضح أنه من الوارد تكرار هذه الظاهرة خلال فصل الربيع، باعتبار أن الربيع يتميز بالتقلبات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس.

وأشار شاهين إلى أن فترات الليل ستكون أكثر دفئا خلال الـ3 أيام المقبلة، لكننا ما زلنا ننصح بعدم تخفيف الملابس بشكل مفاجئ، بجانب متابعة النشرات الجوية للتعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.