بهذه الخطوات.. كيف تخفض استهلاك فاتورة الكهرباء في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

في الـ29 من شهر أبريل الحالي، يحتفل المصريون بشم النسيم، وتبدأ بعدها درجات الحرارة في الارتفاع، ما يعني زيادة استهلاك المواطنين من الكهرباء نتيجة اعتمادهم على التكييفات هربا من درجات الحرارة المرتفعة.

وبحسب الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، يقدم "مصراوى" نصائح وإرشادات لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.

أولا: ترشيد الاستهلاك في بعض الأجهزة

الغسالات والمجففات من الأجهزة المنزلية المهمة التي تستهلك قدراً من الطاقة الكهربائية ويمكن تقليل الطاقة الموجهة لها باتباع الآتي:

1- تشغيل الغسالة بحمولتها الكاملة من الملابس.

2- نشر الغسيل في الهواء بدلاً من استخدام المجفف الكهربائي.

ثانيا: الثلاجة والفريزر

1- التأكد من كفاءة الثلاجة.

2- نظافة ملف المكثف الموجود في ظهر الثلاجة.

3- إحكام غلق الباب، وعدم فتحه إلا في الضرورة، وإغلاقه بسرعة بعد فتحه لضمان عدم تسرب الهواء البارد خارجها.

4- ترتيب المحتويات داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأشياء سريعة وسهلة.

5 - على العكس بالنسبة للفريزر فيفضل أن يكون ممتلئًا تمامًا، وعند الضرورة يمكن ملء الفراغ بأكياس ممتلئة بالماء.

6- فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة حال مغادرة المنزل لفترة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحًا.

7- استخدام مبرد مياه (كولمان) للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

ثالثا:- التكييف

جهاز التكييف من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء؛ لارتفاع درجة الحرارة أثناء الصيف، ويستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة الكهربائية تنعكس على فاتورة الاستهلاك وفيما يلي طرق ترشيد الطاقة الكهربائية المستخدمة في المكيفات:

1- إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الحار إلى الداخل.

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2- الحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار، بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأي أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.

3- إسدال الستائر (العازلة) للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل.

4- الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف، فمن الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدًا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

5- غسل المكيف لدى مراكز الصيانة قبل دخول فصل الصيف.

6- التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

7- تركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.

8- ضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 25 مئوية (75 فهرنهايت) وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح.

تستهلك مكيفات الفريون الجدارية بسعاتها المختلفة ( 12000 – 24000 وحدة حرارية ) طاقة كهربائية تتراوح بين 2000 إلى 4000 وات/ ساعة ( 2 – 4 كيلوات/ ساعة ) وتعادل هذه الطاقة تقريبا استهلاك 100 – 250 وحدة إضاءة فلورسنت عادية ويتوقف مقدار الطاقة المستهلكة على فترة التشغيل، فكلما طالت هذه الفترة كلما زادت الطاقة المستهلكة والعكس صحيح.

رابعًا: التليفزيون

إغلاق التليفزيون عند ترك الحجرة، أو النوم، أو عدم متابعة البرامج المذاعة.

خامسا: مصابيح الإضاءة

من أنواع مصابيح الإضاءة الأكثر انتشارا، مصابيح الإنارة العادية (التنجستن): وقدرتها غالبًا من 20 – 100 وات.

مصابيح الإنارة فلورسنت: وقدرتها من 20 – 40 وات (طول 60 و. 120 سم.

وفيما يلي بعض الإرشادات التي يمكننا اتباعها لترشيد الاستهلاك الكهربائي في مجال الإضاءة:

يفضل في المباني السكنية والمرافق العامة، خاصة استخدام مصابيح الفلورسنت إذ أنها تكون أقل عددا وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع المصابيح العادية (التنجستن) لإعطاء نفس شدة الإضاءة.

استخدام العدد المناسب من مصابيح الإضاءة حسب الحاجة الفعلية لشدة الإنارة.

استخدام العاكس الضوئي والدهانات ذات الألوان الزاهية (الفاتحة) للجدران الداخلية للمبنى لأن هذا يساعد في انعكاس الضوء والحصول على إضاءة جيدة بأقل عدد من المصابيح.

اختيار أجهزة الإضاءة المناسبة أي الفلوروسنت ذات الكفائة العالية والاستهلاك الأقل والاستغناء عن المصابيح العادية ذات الكفاءة الأقل والاستهلاك العالي.​