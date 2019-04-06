محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: بدأت منذ قليل، فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني، بنادي الزراعيين، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات. يشارك في الجمعية العمومية، الدكتور ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأعضاء الجمعية. وتهدف الجمعية، لمناقشة التعديلات الدستورية، المطروحة للنقاش المجتمعي، للتوعية بأهميتها.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور وزير الزراعة.. الاتحاد التعاوني يناقش التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.