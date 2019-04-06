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الداخلية تعلن مد فترة سداد تكاليف الحج حتى أبريل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، مد فترة سداد تكاليف الحج حتى الأربعاء الموافق 10 إبريل الجاري.

وقررت الوزارة، بأنه في ضوء البدء في سداد تكاليف الحج للفائزين بقرعة الحج اعتبارًا من الاثنين 25/3/2019 حتى الخميس 4/4/2019 بكافة فروع البنوك الوطنية "البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك مصر"، وكذا مكاتب هيئة البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وحرصاً من الوزارة للتيسير على المواطنين، فقد تقرر مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء 10/4/2019.

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