انقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانة داليا البحيري في التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار كمال مسعود، اليوم السبت، بانقضاء الدعوة المقامة ضد الفنانة داليا البحيري، في اتهامها بالتهرب الضريبي، بعد تقديم ما يفيد من أوراق التصالح، وتسديد الضرائب المقررة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطاري، ومصطفى عفيفي، وسكرتارية محمد صبحي، وحضرت الفنانة داليا البحيري جلسة اليوم.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة، وقضت المحكمة بمعاقبتها سنتين، لاتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.