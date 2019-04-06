زوروا تقريرا.. النيابة الإدارية تحيل 4 مختصين بإدارة شبرا الصحية للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 من المختصين بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم السبت، بأن الإحالة تأتي على خلفية التزوير في فحص حرز ظاهري في القضية رقم ٢٢٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة للاستهلاك الآدمي على خلاف الحقيقة.

المحالون للمحاكمة هم: رئيس مراقبة الاغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية و3 من مفتشي الأغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية.

كانت نيابة شبرا الخيمة الإدارية – القسم الأول قد باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم ٩٨٤ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة المستشار محمد الدكروني تحت إشراف المستشار شريف علي عبده – نائب مدير النيابة بناءً على بلاغ إدارة شرطة التموين بالقليوبية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما نسب الي كل من رئيس مراقبة الاغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية و ثلاثة من مفتشي الأغذية بذات الادارة من تضمينهم محضر اثبات الحالة وفحص حرز ظاهري المحرر بمعرفتهم بتاريخ١/١١/٢٠١٨ في القضية رقم ٢٢٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين للاستهلاك الآدمي على خلاف الحقيقة وحال ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص المعملي لعينات منها.

وكشفت التحقيقات عن قيام شرطة التموين بالقليوبية بضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الاسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين الكائنة بشبرا الخيمة وتم تحرير محضر برقم ٢٢٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم أول شبرا الخيمة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٨.

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وجاء كتاب إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية الذي يحوي تقريراً فنياً بيطرياً مؤرخاً ٣٠/١٠/٢٠١٨ والمعد بمعرفة لجنة من المديرية المذكورة ومن مباحث تموين القليوبية متضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي البيطري على كميات السمك المضبوطة تبين أن جميع المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية مع وجود سائل مصلي نتيجة سوء التخزين بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الادمي أو الحيواني.

وشكلت نيابة قسم أول شبرا الخيمة الجزئية لجنة من المتهمين آنفي الذكر لفحص المضبوطات وبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه

إلا أن المتهمين قاموا بتضمين محضر إثبات الحالة وفحص حرز ظاهري في القضية رقم ٢٢٣٣١ لسنة ٢٠١٨ جنح قسم أول شبرا الخيمة المحرر بمعرفتهم بتاريخ ١/١١/٢٠١٨ صلاحية الأسماك المضبوطة بثلاجة حفظ الأغذية المملوكة لأحد المواطنين للاستهلاك الآدمي ظاهرياً واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.

لكن أفاد الفحص المعملي اللاحق لها بمركز بحوث صحة الحيوان أن جميع عينات الاسماك المضبوطة التي جري فحصها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها تهتك وتحلل بالأنسجة مع تغير في الرائحة ووجود قاذورات علي السطح الخارجي للأسماك.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.