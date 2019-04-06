القبض على 15 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لضبط تجار المواد المخدرة. وقد أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 15 متهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 1365 جرام حشيش، 73 قرص مخدر، 30 جرام هيروين. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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