ليبيا إلى الاستقرار أم الفوضى؟ خبراء يجيبون

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عبد الستار حتيتة: تحرك الجيش الليبي لطرابلس متوقع منذ 2014.. كان أمام حكومة الوفاق فرصة لم تستغلها والمليشيات ليست مخلصة.. عبد الله: الأزمة الليبية لن تسوى إلا داخل ليبيا

دعا المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي»، أمس، الخميس، قواته في تسجيل صوتي بالتقدم نحو مدينة طرابلس عاصمة ليبيا، وهو ما اعترضت عليه «حكومة الوفاق الوطني»، بقيادة فايز السراج، التي تدعمها فصائل وميليشيات عسكرية عدة، أعلنت بعضها من مدينة مصراتة عن التصدي لقوات الجيش الليبي ما ينذر بتصاعد الأوضاع داخل ليبيا التي تعاني من الانقسامات ومن غياب السلم والاستقرار وتعيش بها فصائل إرهابية منذ إسقاط الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ويحظى كل طرف من الأطراف بدعم إقليمي ودولي.

وقال حفتر لقواته في البيان الصوتي: «نستكمل بعون الله مسيرتنا الظافرة، مسيرة الكفاح والنضال، ونستجيب لنداء أهلنا في عاصمتنا الغالية، كما وعدناهم، وقد بلغ بهم الصبر المنتهى، اليوم موعدنا مع القدر ليستجيب لنداء الحق، ومع التاريخ ليفتح لنا صفحاته النيرة التي نسطر بها ثمرة الجهاد وخاتمة المعاناة والألم». الأمين

وقال حفتر لقواته في البيان الصوتي: «نستكمل بعون الله مسيرتنا الظافرة، مسيرة الكفاح والنضال، ونستجيب لنداء أهلنا في عاصمتنا الغالية، كما وعدناهم، وقد بلغ بهم الصبر المنتهى، اليوم موعدنا مع القدر ليستجيب لنداء الحق، ومع التاريخ ليفتح لنا صفحاته النيرة التي نسطر بها ثمرة الجهاد وخاتمة المعاناة والألم». الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، علق على هذا الحراك وقال: «أشعر بخطر عميق من التحركات العسكرية في ليبيا ومن خطر المواجهة، لا يوجد حل عسكري، وحده الحوار بين الليبيين يمكن أن يحل المشاكل الليبية»، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي تعقيبا على التحركات الأخيرة عن بالغ قلقها من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح أمس في عددٍ من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد. وأكد بيان الخارجية المصرية عن موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كل الأراضي الليبية. Advertisements الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي قال لـ«التحرير»، إنه خلال الشهور الأخيرة كان هناك فرصة للمجلس الرئاسي في طرابلس وحكومة الاتفاق الوطني التي تتبعه أن يعملوا وفقا لاتفاق الصخيرات منذ ديسمبر 2015، لتوحيد ليبيا. وأوضح أنه يبدو أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لم تحقق المرجو منها منذ عام 2015، وأن الجيش الوطني الليبي منذ أطلق عملية الكرامة في منتصف عام 2014، وهو مزمع على تطهير ليبيا من الإرهاب، لافتا إلى أنه تم تطهير الشرق والجنوب بمنع استخدام السلاح خارج القانون ووجود سلطة نظامية ومظاهر للدولة. حتيتة أضاف أنه بمرور الوقت أصبح الجيش الوطني الليبي أكثر خبرة وقوة وعددا، لافتا إلى أن سكان المنطقة الشمالية الغربية في ليبيا يريدون الخلاص من الميليشيات الإرهابية. اقرأ أيضا: أول رد من مصر بعد إطلاق حفتر عملية «تحرير طرابلس» وطرح عبد الستار سؤالا بشأن العملية التي أطلقها المشير خليفة حفتر: هل سيتمكن الجيش من دخول طرابلس بهدوء كما حدث في غريان أم يلقى مقاومة؟ موضحا أن الأمر يتوقف على العسكريين ومشايخ وقادة القبائل. ولفت إلى أن التحرك نحو طرابلس كان متوقعا من قبل الجيش الوطني الليبي، الذي أعلن منذ 2014 إطلاق عملية الكرامة كخطة لتوحيد الدولة، والقضاء على الإرهاب. وحول الميليشيات التي أعلنت الوقوف في وجه الجيش من مصراتة، قال إنها ليست مخلصة للمجلس الرئاسي وهي تتبادل معه المنفعة وتحاول الاستمرار، مشيرا إلى أن بعض العسكريين لديهم تنسيق مع الجيش الليبي وعندما دخل غريان اختفت تلك الميليشيات وانسحبت. ويرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كامل عبد الله المتخصص في الشأن الليبي، أن الأزمة الليبية لن يتم تسويتها إلا داخل الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الليبيين وحدهم هم من يمكنهم فعل ذلك، ولفت إلى المفاوضات التي جمعت حفتر بالسراج في أبو ظبي الشهر الماضي، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تحدث مفاوضات في الملتقى لتسوية الأمور.اقرأ أيضا: رسميا.. الجيش الليبى يعلن تحركه لتحرير طرابلس

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