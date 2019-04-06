شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يصدر وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر صندوق النقد الدولي، صباح السبت، وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وقالت الوثائق إن الحكومة ملتزمة بتأجيل الإنفاق غير ذي الأولوية لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، قبل مدفوعات فوائد الديون بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصندوق، في الوثائق، إن الموازنة العامة للعام المالي الحالي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الفائض الأولي المستهدف، ليصل في النهاية إلى المستوى التراكمي المستهدف خلال 3 سنوات عند 5،5% من الناتج المحلي.
وتوقعت الوثائق تراجع العجز الإجمالي من 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/18 إلى 8.3% العام المالي الحالي 2018/19.
وأشارت الوثائق إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي، ستتراجع قليل عن المستهدف، لكن نسبة الإيرادات من الناتج المحلي ستظل عند 14،2% من الناتج المحلي كما كانت في العام المنتهي، لافتة إلى أن الحكومة ستستخدم الوفورات المتحققة من خفض دعم الوقود في الانفاق على الاستثمار.
وتوقع صندوق النقد أن يؤدي العجز الكلي الإجمالي والنمو الاسمي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي إلى خفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى حوالي 86% هذا العام.
تسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.
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