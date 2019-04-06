شكرا لقرائتكم خبر عن معمل النخيل ينظم «يوم حقلي» للتوعية بمكافحة أمراض النخيل وزيادة الإنتاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عزالدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل أن فرع المعمل بالواحات البحرية قام بتنظيم «يوم حقلي» بمنطقة القصعات بالواحات وذلك بحضور عدد من المزارعين وأصحاب مزارع النخيل لتوعيتهم بالممارسات الجيدة في زراعة النخيل والاستفادة من مخلفاتها، فضلًا عن التوعية بالقيمة المضافة لإنتاج التمور.

وأضاف جادالله في تصريحات صحفية السبت، ان المحاضرات النظرية تناولت تأثير عملية الري على الاصابات الحشرية وخاصة سوسة النخيل الحمراء، مع شرح لاهم الآفات الحشرية الأخرى التي تبدأ في النشاط مع خروج النورات الزهرية مثل ثاقبة العراجين ودودة البلح الكبرى وكيفية استخدام وسائل المكافحة الحيوية وايضا تعليم المزارعين كيفية معالجة النخيل المصاب بحشره سوسة النخيل الحمراء للوصول إلى ثمار ذات جودة متميزة.

وأوضح مدير معمل النخيل، أنه تم خلال اليوم الحقلي التوعية بأهمية زراعة الأصناف العربية من النخيل لإنتاج تمور فاخرة لأغراض التصدير، والاستفادة من القيمة المضافة لزراعة هذه الأصناف بما ينعكس على زيادة صادرات مصر من التمور عالية القيمة للحصول على أعلى عائد من العملات الأجنبية لتنمية الاقتصاد الزراعي