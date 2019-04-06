شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: استقبلنا 41 ألف و422 رسالة وشكوى عبر «صوتك مسموع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقرير شهر مارس 2019 حول مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها الوزارة نهاية أكتوبر الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم، وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهي مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنوعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

أوضح التقرير، الذي تلقاه الوزير، أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التي تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو رقم الواتس آب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن، حيث بلغ عدد الرسائل في جميع القنوات بالمبادرة حتى بداية نهاية مارس 2019 حوالى 41 ألف و422 رسالة منها حوالى 9869 شكوى تم حل 95.6 % منها وجارى حل باقى الشكاوى.

وأشار التقرير إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر مارس هي القمامة والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى مخالفات البناء والفساد، كما تضمن التقرير أن عدد الرسائل التي تلقتها خدمة «واتس آب» بالمبادرة خلال شهر مارس كانت حوالى 4903 رسالة منها 1817 شكوى مستوفاة حيث تم الرد على 88.4% من تلك الشكاوى، منها 32% شكاوى من الإشغالات و8.6% شكاوى مخالفات البناء، و9% شكاوى من التعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، و4.4% شكاوى من الفساد.

وأضاف أنه جارى التنسيق بين فريق عمل المبادرة بالوزارة مع فرق العمل المشكلة في المحافظات للرد على الشكاوى وجارى تباعاً الرد على الشكاوى المتبقية.

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وفيما يخص البريد الإلكترونى للوزارة، تبين من التقرير أنه تلقى خلال شهر مارس 173 رسالة وتضمنت 59 شكوى تم الرد على 93.3 % منها، مشيرا إلى أنه فيما يخص صفحة المبادرة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، تبين من التقرير أن عدد متابعى الصفحة خلال شهر مارس بلغ حوالى 7764 متابع وبلغ عدد المشاهدين لها حوالى 15 ألف مشاهد، وبلغ عدد الرسائل الواردة على الصفحة حوالى 331 رسالة وبلغ عدد الشكاوى بها 237 شكوى تم الرد على 77.6%.

وأشار التقرير إلى تلقى الخط الساخن للمبادرة حوالى 250 اتصال تليفونى من المواطنين للاستفسار عن المبادرة. وشدد الوزير على ضرورة قيام أجهزة المراكز والمدن بتشكيل فرق عمل فرعية لزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها، مؤكدا أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها معيار أساسى لتقييم أداء العمل للقيادات المحلية بالمحافظات.

وطالب الوزير بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم.

وعلى صعيد متصل، أعلن اللواء محمود شعراوى عن عدد من ااإستجابات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص شكاوي المواطنين عبر مبادرة «صوتك مسموع» وقطاع خدمة المواطنين بالوزارة.

وقال شعراوى إن الوزارة نجحت خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجارى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات في الإستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة الأهالى من وجود مبنى مخالف للرسومات الهندسية بمحافظة الجيزة، حيث قامت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بتنفيذ قرار الإزالة وإزالة المبنى، وفى حى العمرانية تضرر أهالى المنطقة من عدم وجود إنارة كافية في عدد من الشوارع فتم على الفور تركيب كشافات في الشوارع محل الشكوى، كما نجحت محافظة مطروح بإزالة كميات من القمامة بشوراع وسط المدينة وشارع علم الروم وقرية رأس الحكمة بشارع جمال عبدالناصر، وقامت محافظة الغربية بالتواصل مع الوحدة المحلية لعزبة المنيرة لحل معاناة الاهالى من عدم الرصف، حيث تم تنظيف وتمهيد الطريق استعداداً لرصفه، وفى محافظة سوهاج نجحت المحافظة في حل مشكلة معاناة سكان شارع 19 خلف البنك بعد تحول قطعة أرض فضاء إلى مقلب قمامة، وتم تنظيم حملة مكبرة ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة.

حملة «صوتك مسموع» في عدد من المحافظات

حملة «صوتك مسموع» في عدد من المحافظات

حملة «صوتك مسموع» في عدد من المحافظات