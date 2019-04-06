شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة اليوم لمدة 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن (موقف الهاى جيت، بنك بلوم، محطة الصرف الصحى، عمارات على خليل، بلوكات الجامع القطرى، والمنطقة المحيطة به بحي السقالة) بمدينة الغردقة، وذلك صباح السبت من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا. وأرجع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر سبب فصل التيار الكهربائي إلى عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة اليوم لمدة 5 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.