شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 جنيه غرامة إهدار مياه الشرب في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن تطبيق غرامات مالية على المواطنين الذين يقومون بالإسراف في مياه الشرب. وقال اللواء سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركه والعضو المنتدب، إنه تم تشكيل لجان للمرور على الأحياء والتجمعات ومختلف المناطق لمتابعة الخدمة وتحرير محاضر لمن يثبت إهداره للمياه. وأضاف أنه سيتم تطبيق غرامات مالية تبدأ من ألف جنيه للذين يستخدمون المياه في غير أغراضها مثل ترك الخزانات بعد الملئ ورش الشوارع وغسيل السيارات وري الأشجار والتعدي على خطوط مياه الشرب وتوصيل المياه بدون عداد، وذلك لضمان توصيل المياه للمواطنين وتحسين الخدمة.

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