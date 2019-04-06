شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يلتقى سكان الحيين الأول والثانى لبحث مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اجتماعه الأول مع سكان المدينة، بمقر الجهاز، بحضور رؤساء الأحياء، وعضو مجلس الأمناء الممثل لقطاع السكان، ومجموعة من سكان الحيين الأول والثانى، وذلك فى إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة لمعرفة ورصد المشاكل الخاصة بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربينى، إن لقاء السكان يهدف لرصد ومناقشة المشاكل الخاصة بالمدينة وإيجاد حلول لها، من خلال استخدام الأدوات المُتاحة وإعادة توجيهها، مؤكداً أن رئيس الحى هو ممثل رئيس الجهاز فى الحى، والمسئول عن توصيل مشاكل سكان الحى.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن سكان الحى الأول، عرضوا مشاكلهم خلال الاجتماع، وتم مناقشة الحلول المتاحة لها، وتتمثل فى قلة مداخل ومخارج الحى الأول، ويمكن حلها من خلال عمل دراسة عن مداخل ومخارج الحى الأول لإيجاد حل لها، ومشكلة مشروع السرفيس بجوار مستشفى الوادي، ويمكن حلها من خلال تجهيز موقف السرفيس بدورات مياه والعمل على صيانتها لحين انتهاء الموقف الإقليمى الجديد بجوار الطريق الدائرى الأوسطي، ومشكلة الإشغالات والباعة الجائلين، حيث تم الإشارة إلى أنها مشكلة كبيرة فى المدينة كلها، ولا بد من التخلص منها وإزالة الإشغالات ابتداءً من المحاور الرئيسية ثم المحاور الفرعية للوصول بالمدينة للشكل الحضارى اللائق والقضاء على مظاهر العشوائية بها.

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وأضاف المهندس شريف الشربينى: أنه تم عرض مشكلة الكافيهات بالحى الأول، حيث تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الصارمة من غلق وتشميع فى حالة مخالفة النشاط، وإلغاء التخصيص فى حالة المخالفة مرة أخرى.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أن سكان الحى الثانى أيضاً، عرضوا مشاكلهم، ومن أبرزها، المقاهى المخالفة، حيث تم تكليف رئيس الحى بالتعامل الصارم مع النشاط المخالف، ومشكلة عدم توافر الإضاءة بالممرات، وتم تكليف مدير عام الكهرباء بالجهاز، بسرعة إضاءة الممرات وتوفير الأعمدة، ومشكلة الأراضى الفضاء، والتى يتم استغلالها كجراجات للتوك توك أو اللوادر أو مقالب لفرز القمامة، ويمكن حلها بعمل سور شجرى حولها، ومشكلة الشوارع غير المرصوفة، وتم تكليف مدير عام الطرق، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالحى، وإعادة تخطيط كل التقاطعات الخطرة بالمدينة.

وفى ختام اللقاء، توجه السكان بالشكر للمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، على سعة صدره، وتصديه لحل مشكلات المدينة، كما توجهوا بالشكر لرؤساء الأحياء، وعضو مجلس الأمناء الممثل لقطاع السكان لاستجابتهم لمطالب السكان، وتوجه رئيس الجهاز بالشكر للسكان على تعاونهم فى توضيح المشكلات، ومحاولة عرض حلول لها.