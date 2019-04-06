شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه بتسهيل إجراءات سداد رسوم الحج للفائزين من الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، باتخاذ اللازم نحو متابعة الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة والمقررة لحجاج بيت الله من حج الجمعيات الاهلية الفائزين بتأشيرات هذا العام مع التشديد على تسهيل كافة إجراءات سداد الرسوم وتوجيه الاهتمام لكبار السن .

وأكدت والى أن الوزارة استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم افضل الخدمات للحجاج الفائزين بتأشيرات هذا العام وعددهم 12 ألفا من إجمالى من تقدموا من أعضاء الجمعيات الأهلية والذين بلغ عددهم 32 ألفا و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الحجاج الفائزين بالتأشيرات لهذا العام بدأوا فى سداد رسوم رحلة الحج منذ يوم 2 أبريل الجارى وذلك لمدة أسبوع، وأنه تسهيلا على الحجاج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع إحدى الشركات لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال أقرب مكتب بريد أو فروع البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالحصول على إذن الدفع من الإدارة الاجتماعية التابع لها والمقدم فيها طلب الحصول على التأشيرة، ثم يتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.

وأضاف عبد الموجود، أنه على كل حاج فائز بالقرعة كفائز أساسى سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الاجتماعية ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل وصورة بطاقة رقم قومى سارية لمدة لا تقل عن سنة اضافة الى فيش جنائى وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر خلال المستشفيات التابعه لوزارة الصحة وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج وأن جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg

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وأشار عبد الموجود إلى أن المؤسسة القومية قد نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي تسهيلاً على حجاج الجمعيات، كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكراً للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة، وأن من يتخلف عن الدفع فى فترة السماح يعتبر معتذراً وسيتم تصعيد الحجيج الموجود بقائمة الاحتياطى، حيث سيتم تحديد قائمة احتياطى بكل محافظة تمثل نسبه 30% ﻭأنه سيتم عقد ندوات دينية لتوعيتهم بمناسك الحج من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، بجانب عقد أيضا ندوات دينية خلال تواجدهم فى السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.