شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. إسهامات صندوق تحيا مصر فى تنفيذ مبادرات الرئيس الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تحيا مصر الحرص على تنفيذ عدة برامج شكلت محورًا للرعاية الصحية على أجندة أعماله، يوفر من خلاله الصندوق حلولا لمشكلات صحية طالما أرّقت المجتمع، ويأتى فى مقدمة جهود الصندوق فى محور الرعاية الصحية، مشروع مكافحة وعلاج فيروس سى.

وذكر بيان للصندوق اليوم، أنه ساهم فى المبادرة الرئاسية لمواجهة فيروس سى، والتى تظهر أهميتها فى فى حجم الإصابة بهذا الفيروس اللعين، حيث يقدر عدد المصابين فى مصر بنحو 7% من السكان، إضافة إلى 150 ألف مريض جديد سنويًا، ومن ثم كانت رؤية المبادرة الرئاسية فى الوصول إلى النسب العالمية المنخفضة للإصابة بالفيروس وتنفيذ برامج توعية للوقاية وعدم تفشى المرض وإنشاء مراكز علاجية نموذجية لخدمة أكبر شريحة من المرضى.

وأكد البيان، أن صندوق تحيا مصر نجح من خلال مساهمات المصريين والتى بلغت 500 مليون جنيه خلال الفترة الماضية فى القضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس والذين فاق عددهم 120 ألف مريض بالتعاون مع وزارة الصحة وتوفير العلاج المجانى لهم وتوفير الأدوات ووسائل المسح الطبى وتوفير الجرعات العلاجية لمرضى الفيروس المكتشف اصابتهم من خلال المسح الطبى مجانا، وكذلك المشاركة فى حملة 100 مليون صحة وتوفير الجرعات العلاجية المطلوبة للجنة القومية للفيروسات الكبدية مع تأسيس عيادة خارجية لتوفير الكشف الطبى والعلاج لمرضى الفيروس بالمستشفى الجامعى بجامعة المنيا وأيضاً تأسيس أكبر مركز اقليمى لعلاج فيروس سى بالمجان لخدمة محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف صندوق تحيا مصر، أن مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سى بمحافظة الأقصر يعتبر أكبر صرح اقليمى علاجى وبحثى لمكافحة فيروس Cيقدم خدمة الكشف والعلاج لغير القادرين فى محافظات جنوب الصعيد مجانا، وتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية فى هذا المجال، تكفل تشغيله بأكبر طاقة استيعابية للمواطنين المترددين عليه يوميا حيث قام المركز بعلاج 12 ألف مريض حتى الآن وإجراء المسح الطبى لأكثر من 150 ألف مواطن بجنوب الصعيد وإعلان قرية منشية النوبة بمركز الطود خالية من فيروس سى، وإعداد أوراق بحثية عن المركز عرضت فى مؤتمرات دولية كقصة نجاح وكذلك الترويج للسياحة العلاجية من خلال حملة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بمعبد الاقصر.

وأوضح الصندوق أن المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار تهدف إلى مكافحة ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والعلاج المبكر، وضمان حصول المريض على خدمة طبية متكاملة، وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة، بما يضمن رفع كفاءة خدمة طب العيون للفئات الأولى بالرعاية وتم رصد مبلغ مليار جنيه تنفيذ التوجيهات الرئيس، ووضع خطة لإجراء المسح الطبى على 2 مليون مواطن على مستوى الجمهورية من خلال 16 قافلة طبية أسبوعيًا ولمدة 3 سنوات.

كما تم إجراء 250 ألف عملية جراحية متخصصة من خلال 20 مستشفى بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية بالإضافة الى مستشفيات الشرطة ويتم يتم إجراء المسح الطبى على 10.5 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية، ومن المتوقع أن يسفر المسح عن ظهور مليون حالة تحتاج إلى عمل نظارات طبية، سيوفرها الصندوق بالكامل مجانا لتفادى مضاعفات مسببات ضعف الإبصار لديهم، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية اللازمة للتلاميذ الذين تتطلب حالاتهم هذا التدخل.

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وأكد الصندوق، أنه فى إطار دعم القطاع الصحى بالتجهيزات والمعدات يتم توفير الحضانات للأطفال المبتسرين حيث تشير الدراسات إلى أنه هناك ما يقرب من 100 ألف طفلمبتسر سنويًا، وتصل نسبة الوفيات منهم لنحو 2 % تقريبًا بسبب نقص الحضانات، خاصة فى نطاق محافظات الصعيد، لذا كانت مبادرة صندوق تحيا مصر لتوفير وحدات حضانات متكاملة بملحقاتها للأطفال المبتسرين لسد العجز فى المستشفيات التى تخدم المناطق الأكثر احتياجا، بتمويل قدره 200 مليون جنيه وفّر من خلالها الصندوق 564 حضانة بجميع مشتملاتها حتى الآن، وسيتم توزيعها طبقا لتوزيع جغرافى بالمستشفيات والمراكز التى تعانى عجزا فى هذه التجهيزات، كما يتم توفير وحدات الغسيل الكلوى.

تخفيف آلام مرضى الكلى، ورفع معاناة السفر للحصول على الخدمة العلاجية..هكذا كان هدف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليفه لصندوق تحيا مصر لتوفير 1000وحدة غسيل كلوى ويعكف حاليا الصندوق على دراسة المناطق التى تعانى عجزا فى تجهيزات الغسيل الكلوى، لتوزيع 1000 وحدة غسيل كلوى بمشتملاتها على هذه المناطق ورفع المعاناة عن كاهل المرضى من الفئات الأكثر احتياجا.

ويذكر أن الصندوق فى الفترة الماضية قام بتوفير وحدات غسيل كلوى فى مستشفيات بلطيم المركزى، فوه المركزى، والحامول المركزى بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مركز طب الأسرة بمحافظة الشرقية وغيرها.



