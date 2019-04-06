شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت محافظة الجيزة مؤخراً 10 مدرسة جديدة بعدد من القطاعات التى تعانى من ارتفاع الكثافات الطلابية بها وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى ويرصد ”الخليج 365” هذه المدارس التى تبلغ تكلفتها 50 مليون جنيه، وتضم 205 فصل دراسى يساهم بشكل كبير فى تخفيف الكثافات الطلابية بالمدارس المجاورة، إذ أن المحافظة تعمل على انشاء مدارس جديدة اخرى ستعمل العام الدراسى القادم. المدارس هى: Advertisements مدرسة أوسيم للتعليم الاساسى ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية مدرسة المنوات الاعدادية الثانوية ومدرسة الجهاد للتعليم الاساسي. مدرسة الشيخة جواهر ثانوية بنات ومدرسة عرب المعازة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية ومدرسة الحاج درويش للتعليم الاساسي. مدرسة أحمد بهجت الرسمية لغات ومدرسة محمد جاد النجار( الامام الشافعى) الاعدادية.

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