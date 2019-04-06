انت الان تتابع السيسي يدعو المصريين للاحتفال بـ«يوم اليتيم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع المصريين الاحتفال بيوم اليتيم، اليوم الجمعة، ومشاركة الأيتام احتفالاتهم، فى كل أنحاء الجمهورية. ونشر الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والإهتمام، ونحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم، وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسؤوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله. وتحتفل مصر باليوم العالمى لليتيم في الجمعة الأولى من شهر أبريل.
وبدأت فكرة الاحتفال بيوم اليتيم عام 2003، حين اقترح أحد المتطوعين بجمعية "الأورمان"، أكبر الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأيتام في مصر، بأن تنظم الجمعية حفلًا كبيرًا لعدد من الأطفال الأيتام التابعين لها أو لمؤسسات خيرية أخرى للترفيه عنهم.وتطورت الفكرة حتى تحول الأمر إلى دعوة عامة لرعاية اليتيم، فبدأ
وبدأت فكرة الاحتفال بيوم اليتيم عام 2003، حين اقترح أحد المتطوعين بجمعية "الأورمان"، أكبر الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأيتام في مصر، بأن تنظم الجمعية حفلًا كبيرًا لعدد من الأطفال الأيتام التابعين لها أو لمؤسسات خيرية أخرى للترفيه عنهم.
وتطورت الفكرة حتى تحول الأمر إلى دعوة عامة لرعاية اليتيم، فبدأ الاحتفال مصريًا ودعمت الجمعية جهودها ليصبح عربيًا، ثم عالميًا، وذلك بعد أن وقف 5 آلاف طفل مصري تحت سفح الهرم، حاملين أعلام مصر في يوم اليتيم، وبهذه الوقفة الرمزية دخلوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأصبح بعدها الاحتفال بيوم اليتيم عالميًا.
وفي العام 2006 عرضت الفكرة على مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حتى أُقِر بإقامة الاحتفال بيوم اليتيم العربي.
اقرأ أيضًا:
السيسي يدعو المصريين للاحتفال بـ«يوم اليتيم» مع من فقدوا ذويهم
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يدعو المصريين للاحتفال بـ«يوم اليتيم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.