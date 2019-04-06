انت الان تتابع السيسي يدعو المصريين للاحتفال بـ«يوم اليتيم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، جموع المصريين الاحتفال بيوم اليتيم، اليوم الجمعة، ومشاركة الأيتام احتفالاتهم، فى كل أنحاء الجمهورية. ونشر الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والإهتمام، ونحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم، وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسؤوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله. وتحتفل مصر باليوم العالمى لليتيم في الجمعة الأولى من شهر أبريل.

وبدأت فكرة الاحتفال بيوم اليتيم عام 2003، حين اقترح أحد المتطوعين بجمعية "الأورمان"، أكبر الجمعيات العاملة في مجال رعاية الأيتام في مصر، بأن تنظم الجمعية حفلًا كبيرًا لعدد من الأطفال الأيتام التابعين لها أو لمؤسسات خيرية أخرى للترفيه عنهم.وتطورت الفكرة حتى تحول الأمر إلى دعوة عامة لرعاية اليتيم، فبدأ