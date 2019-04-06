شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص الأراضي الصناعية واحتفالات يوم اليتيم.. الأبرز في صحف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي خاصة الاحتفال بيوم اليتيم في محافظات الجمهورية.

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه أقيمت أمس احتفاليات كبرى في عدد من المدن المصرية بمناسبة الاحتفال بـ «يوم اليتيم» الذي يوافق يوم الجمعة الأولى من شهر أبريل، وفي الحديقة الدولية بمدينة نصر أقيم احتفال كبير تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة وأحمد راشد، محافظ الجيزة، تم خلاله توزيع الهدايا والجوائز على أكثر من 400 طفل من الأيتام المشاركين من مختلف دور الأيتام بأحياء القاهرة وبعض الأيتام المقيمين بجمعيات رعاية الأيتام والمدارس وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد محافظ القاهرة أن الإسلام وجميع الديانات السماوية دعت إلى ضرورة إكرام اليتيم، ومن هنا جاءت أهمية تسابق الجميع لدعم اليتامى نفسيا وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم وأنهم يلقون الرعاية والاهتمام من الجميع كواجب مجتمعى.

وذكرت (الأهرام) أن الحكومة قررت وضع مجموعة من الضوابط والمعايير لتخصيص الأراضى الصناعية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة مراجعة منظومة التخصيص أمس، أن هذه المعايير تراعى أولويات إستراتيجية الصناعة الوطنية، وتتسم، في الوقت نفسه، بسهولة التعامل، من خلال موقع إلكترونى توضع عليه خرائط تفصيلية بالأراضى المتاحة، وأسعارها، ومرافقها، موجها بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الالكترونى، تمهيدا لتفعيله.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض المحاور الرئيسية لإصلاح عملية تخصيص الأراضى الصناعية.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تلبية الطلب الحقيقى على هذه الأراضى، بما يكفل الاستغلال الناجح والسريع لها، والإسهام في تنفيذ إستراتيجية الصناعة الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين بشكل شفاف وتنافسى، واستبعاد سماسرة الأراضى، والحد من ظاهرة الـ«تسقيع».

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أنها حصلت على أبرز ما تضمنته مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر الشريف، بعد أن أقرته هيئة كبار العلماء أخيرا، كأول قانون متكامل للأسرة المصرية يعالج جميع القضايا المتعلقة بها، من شروط الزواج والطلاق، وقضايا النفقة والحضانة ورؤية الأطفال.

وأضافت أن مشروع القانون- البالغ عدد مواده 192 مادة، والذى سيحال إلى مجلس الوزراء، لتتم مراجعته مع مشروعات القوانين المقدمة من الجهات المختصة الأخرى لإقراره، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب- تضمن تنظيم فوضى استخدام حق الطلاق، وتوضيح الأسباب التي تمنحه للزوج، مثل الكره والبغضاء الذي يدفع الشخص للانحراف والتجاوز في حق الطرف الآخر، أو شك الزوج في أخلاق زوجته وسلوكها، مع إلزام المطلق بمنح نفقة متعة لزوجته، ونفقة لتربية أولاده، فضلا عن توفير جميع متطلباتهم من مأكل وملبس ونفقات الدراسة وخلافه.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه في الوقت الذي تواصلت فيه المظاهرات في أنحاء الجزائر متجاوزة استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومطالبة برحيل رموز نظامه، أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية إقالة مدير المخابرات عثمان طرطاق وإلحاق مديرية المخابرات بوزارة الدفاع بدلا من رئاسة الجمهورية.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم: «في يوم اليتيم أود أن أؤكد الحق الأصيل لكل طفل في الرعاية والاهتمام، ونحتفل اليوم مع أبنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم، وليعلموا أن سعادتهم من أولوياتنا، وأن مستقبلهم وأحلامهم مسئوليتنا، ولنذكرهم أنهم أمل هذا الوطن ومستقبله».

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي وصف حركة الاصلاحات والانجازات القومية في مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة بالأمر المبهر، وأن العالم يرفع القبعة للشعب المصري وقيادته على هذه الاصلاحات والانجازات التي تمت في وقت قياسي وأنقذت الاقتصاد من حافة الانهيار التي وصل إليها خلال العامين اللذين أعقبا ثورة 2011.

وأكد ميرزا حسن أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا قناعة الشعب المصري بضرورة الاصلاح، حيث تؤكد مؤشرات ومتابعات الهيئات الدولية أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة التعافي، وأن المواطن بدأ يشعر بنتائج الاصلاح، وأن مظلة الحماية الاجتماعية خففت كثيراً من الآثار السلبية لإجراءات الاصلاح. معتبراً أن برنامج «تكافل وكرامة» من أهم البرامج الاجتماعية التي ساعدت الفقراء ومحدودي الدخل.

وذكرت الصحيفة أن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار أعلن تقدم احدي كبري الشركات الصينية لانتاج الدراجات الكهربائية «اسكوتر» لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري تصل إلى 10 ملايين دولار لعمل مشروع متكامل لإنتاج اسكوتر محلياً.

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وأشارت إلى أن ذلك جاء عقب لقاء الوزير مع «فيكتور وو» العضو المنتدب لشركة «سونرا إليكتريك» الصينية بحضور مساعد الوزير لشئون الصناعة المهندس أحمد طه.

وقال الوزير: استعرضنا خطة الشركة لإقامة محور تصنيعي محلي تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية. بما فيها الأسواق الافريقية والأوروبية يقام بالشراكة مع إحدي شركات الصناعات الهندسية يستفيد من الطاقات غير المستغلة.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن مصر احتفلت أمس بيوم اليتيم في كل المحافظات لمشاركتهم في عيدهم بتقديم كل الدعم الأسري والمعنوي لهم وسط فرحة عارمة بالأغاني والسيرك وحرصت المؤسسات ونجوم الفن والرياضة على مشاركتهم وقام المحافظون بتوزيع الهدايا عليهم.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأحزاب حرص على الاحتفال لهذا اليوم باستضافة المئات من الأطفال ورسم البسمة على الوجوه بالهدايا والألعاب والفقرات الفنية والغنائية تحت شعار «نحن معكم ولستم وحدكم».. كما تفاعلت النقابات المهنية مع عيد اليتيم وخصصت أنديتها لاستضافتهم ودعمهم بالهدايا والأموال.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية)، أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أكد أمس أنه لن يتم ايقاف العملية العسكرية حتي الانتهاء منها بشكل كامل، مشيراَ إلى أن التقدم نحو طرابلس يجري بخطي بطيئة ولكن ثابتة.

ونقلت عن المسماري قوله إن كافة أنواع الأسلحة تستخدم في هذه المعركة، وهذه أول اشتباكات حقيقية فالاشتباكات في اليومين الماضيين، كانت مناوشات فقط«.. وأضاف أنه نظراً للظروف المحيطة بالعملية لا يمكن تأكيد موعد زمني لانتهائها. مشيرا إلى استمرار العمليات حتي تحقيق جميع النتائج المرجوة منها.

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ بعد غد زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيس ونظيره الأمريكي لتعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبحث السيسي مع ترامب آخر مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، وجهود مصر في تحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، ودفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة.

وأشارت (أخبار اليوم) إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة تخصيص الاراضي الصناعية مشددا على تطبيق معايير شفافة للتخصيص. جاء ذلك خلال اجتماع د. مدبولي مع اعضاء لجنة مراجعة منظومة تخصيص الاراضي الصناعية والذي تم التأكيد خلاله على تخصيص وتسعير الاراضي للمصنعين على اساس شفاف وتنافسي مع استبعاد سماسرة الاراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو تسقيع للاراضي.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من تشغيل الموقع الالكتروني الذي يضم خرائط تفصيلية مدققة بالاراضي المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها وذلك للتسهيل على المستثمرين. مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة لتوحيد الخرائط في خريطة مجمعة.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت تطبيق خدمات إلكترونية لأصحاب المعاشات للقضاء على طوابير المواطنين تضمنت أكثر من ١٠ خدمات تفي باحتياجات أصحاب المعاشات ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق «معاشي» الإلكتروني أو عن طريق ماكينات «نقاط البيع» المتواجدة في مكاتب وفروع هيئة التأمينات البالغة ٦٠٠ مكتب في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن الخدمات تشمل تطبيق «معاشي» للهواتف الأندرويد وlos والذي يعد إحدي قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات خدمات دفع الفواتير، بالإضافة إلى جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلنت السيطرة على حاجز عسكري يقع على بُعد 27 كيلومتراً من البوابة الغربية لطرابلس. وأكد اللواء عبدالسلام الحاسي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده حفتر، أن قواته سيطرت من دون قتال على الحاجز العسكري. في المقابل، قالت «قوة حماية طرابلس» المؤلفة من تحالف فصائل طرابلسية في منشور على صفحتها في موقع فيسبوك إنها أطلقت عملية لوقف تقدم قوّات حفتر، من دون أن تُدلي بمزيد من التّفاصيل.