شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 6 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في «أحداث عنف الضاهر»، للنطق بالحكم.

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يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين مؤتمراً صحفياً بديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

سوهاج.. يفتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني يرافقه محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصارى عددا من المشروعات الأثرية بمركزى البلينا وأخميم بالمحافظة، والإعلان عن كشف أثرى جديد بمنطقة الديابات بمركز أخميم.

عمان.. يفتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمنطقة البحر الميت بالأردن، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار (نحو نظم تعاون جديدة)، ويشارك به عدد من رؤساء الدول وحوالي ألف شخصية من قادة الأعمال والسياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية، وإعلاميون وأكاديميون من 50 دولة.