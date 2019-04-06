73% من القراء يتوقعون زيادة إيرادات السكة الحديد بعد تطبيق غرامات التذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع زيادة إيرادات السكة الحديد بعد تطبيق غرامات تذاكر القطارات، توقع غالبية القراء زيادة إيرادات السكة الحديد بعد تطبيق غرامات تذاكر القطارات. وتوقع 73% من القراء زيادة إيرادات السكة الحديد بعد تطبيق غرامات تذاكر القطارات، بينما استبعد 25% من القراء زيادة إيرادات السكة الحديد بعد تطبيق غرامات تذاكر القطارات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع. Advertisements

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