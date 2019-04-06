"الزراعة" : حزمة إجراءات لزيادة انتاج صوب الخضراوات ومكافحة الآفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من التوصيات الفنية لصوب الخضراوات وطرق التسميد والرى لزيادة الإنتاج وحماية المحصول من امراض النبات ومكافحة الآفات الحشرية .
وكشف تقرير المحاصيل الزراعية ،إنه من أهم الممارسات الجيدة لصوب الخضروات التنبيه بضرورة عمل سجلات داخل الصوب توضح تاريخ الزراعة و تاريخ بيع الشتلات واسم المزارع ومحل الزراعة بالأرض المستديمة ، والتنبيه بأهمية استخدام المكافحة الحيوية داخل الصوبة ، الرش بالمبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة ضد صانعة الأنفاق مع مراعاة عدم تكرار الرش بنفس المبيد في حالة استمرر الإصابة ، عزل الطولات المصابة عن باقي الطولات وضرورة المتابعة اليومية لرصد أي اصابات جديدة .
وأضاف التقرير ، أنه لابد من أهمية استخدام الصوبة لباب مزدوج لمنع دخول الحشرات ، الاهتمام بنظافة الصوبة من الداخل والخارج للحد من الإصابات المرضية والحشرية ، ضرورة الرش بمركب نحاسي وقاية من أى أمراض فطرية محتمل بداية نشاطها ، عدم التسميد باليوريا تمامًا، واستخدام نترات النشادر وسلفات النشادر ، تكثيف السوبر فوسفات لتدفئة منطقة المجموع الجذرى ومساعدة الجذور على القيام بوظائفها مع استخدام حامض الفسفوريك 80% ضخا مع شبكة الري.
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