"لن نسمح بفتح أي زوايا".. إجراءات جديدة من الأوقاف بعد حادث مسجد الرحمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعليماته لمديري المديريات بالتصدي للزوايا غير المرخصة، تحسبا لاعتلاء أي شخص من غير حاملي تصاريح الخطابة، على المنابر، لقطع الطريق على المتطرفين.

وشدد جمعة على جميع وكلاء الوزارة ومديري العموم والإدارات بأن السماح لشخص غير مصرح له بالخطابة بصعود المنبر إخلال جسيم بالمهام المكلفين بها يستوجب الإعفاء الفوري من العمل القيادي والإحالة للنيابة المختصة؛ حفاظا على ما تحقق من إنجازات في منع غير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر، ولطالما أكدنا ذلك مسبقا ونبهنا عليه، ما يجعل الإعفاء الفوري لأي قيادة تسمح لغير المصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصر في الحفاظ على المنابر من اعتلاء غير المصرح لهم بالخطابة لها هو القرار المناسب لمن يقصرون في الحفاظ على المساجد ومنابرها ورسالتها السمحة.

وحسب بيان، اليوم السبت، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطابًا إلى جميع المحافظين بتأكيد عدم السماح بفتح أي زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأي طريق من الطرق دون تصريح كتابي مسبق من الأوقاف والمحافظة معًا، مشددة على أن ذلك لا يتم إلا للضرورة القصوى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه لن يتم السماح بفتح زوايا في أي منطقة إلا حال عدم وجود مسجد جامع أو أرض فضاء لبناء مسجد جامع، وعدم وجود أي مسجد بديل بالمنطقة المراد فتح زاوية بها، وحتى في حالة الضرورة يقتصر الأمر على إقامة شعائر الصلاة، دون خطبة الجمعة أو أداء الدروس الدينية .

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وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية بالأمر، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن عدم سماح هيئة المجتمعات العمرانية بفتح أي زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأي طريق من الطرق دون تصريح كتابي مسبق من الأوقاف والمجتمعات العمرانية معًا، مع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في هذا الشأن، حتى لا نصير إلى عشوائية في فتح الزوايا أو توظيفها لأغراض لا تتفق ونشر الخطاب الديني الوسطي الرشيد.

وطالبت الوزارة، مديري المديريات بمتابعة الأمر وتنفيذه بكل جدية، وإفادة رئيس القطاع الديني بتقرير مفصل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه.

وشددت وزارة الأوقاف، أنها لا تقصر في حماية العاملين بها وأن الشخص الذي حاول الاعتداء على إمام أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية، تم القبض عليه وإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية كما تم إحالته للمحاكمة، وحددت جلسة ١١ أبريل الجاري لمحاكمته في محاولة الاعتداء على إمام المسجد أثناء أداء خطبة الجمعة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إعفاء كل من وكيل وزارة أوقاف الجيزة الشيخ محمد نور ومدير إدارة الهرم الشيخ هيثم معوض ومفتش المنطقة الشيخ علي موافي من العمل من مواقعهم القيادية والإدارية لإخلالهم بواجبهم الوظيفي، نظرا لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي وعدم تنفيذ تعليمات الوزاره بعدم إقامة الجمعه في الزوايا الا لضرورة وبترخيص مسبق من القطاع الديني وعدم السماح لأي شخص غير مرخص له بالخطابة باعتلاء المنبر، بعد مقتل خطيب بزاوية الرحمة بمنطقة التعاون بالهرم.​