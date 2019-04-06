محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيادة أماكن بيع التذاكر؛ تسهيلًا على المواطنين، مؤكدًا فرض غرامات على من لا يحمل تذكرة قطار.
وقال وزير النقل، خلال تقرير عرضه برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن من سيدخل محطة القطار يجب أن يكون معه تذكرة، ويجب عليه الحفاظ عليها؛ لأنها ستُطلب منه عند الخروج، وحال عدم وجودها يتعرض للغرامة.
وقال الوزير، إنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة تطوير نظام الدراسة بمعهد وردان، مضيفًا: "بداية من العام المقبل سنأخذ الأعداد طبقا لاحتياجات السكة الحديد، هناخد دبلوم صناعة وبنفكر ناخد ثانوية عامة، ومعهد تكنولوجيا السكة الحديد، وردان".
كانت هذه تفاصيل خبر "مفيش خروج من غير تذكرة".. كامل الوزير يعلن نظامًا جديدًا للسكة الحديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.