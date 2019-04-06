شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تكثف الحملات لضبط الأسعار وحماية المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملاتها الرقابية على الأسواق بمختلف أحياء المحافظة، وذلك لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

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وأشار بيان صادر عن المديرية إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط معدات كهربائية وصناعية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات ومخالفة للقانون، وتم ضبط المعدات وشملت 20 علبة طقم لقمة، و30 علبة شنيور، و280 علبة سلك لحام، و15 طقم مفكات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

كما أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 73 محضرا شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات، وعدم نظافة أدوات العجين بأحد المخابز، وعدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات، وسحب 11 عينة منها 5 عينات قمح و5 عينات دقيق وعينة نخالة ناعمة من المطاحن.