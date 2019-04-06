شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق من «دفتر حياة» الفيلسوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحل عنا الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستورى، والمفكر الإسلامى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، وزير الشباب والإعلام الأسبق، الأربعاء الماضى، بعد صراع مع المرض ألزمه الفراش خلال السنوات الماضية، مما أبعده عن المشهد السياسى والإعلامى.

التقيت الدكتور أبوالمجد في بدايات عام 2004، بحكم منصبه كنائب لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بينما كان الدكتور بطرس غالى، يشغل منصب رئيس المجلس آنذاك، ويطلق عليهما العاملون بالمجلس ويصفونهما بـ«المؤسسين الأوائل» للمجلس الذي رأى نظام مبارك أن هناك حاجة ماسة إلى إنشائه بفضل تعهدات والتزامات دولية عام 2003، من شأنها تحسين صورة النظام.

كان اللقاء الأول في النادى الدبلوماسى بوسط القاهرة، لفعالية نظمها المجلس، صافحنى وقال مازحا: «هل أنت وائل على.. يا فتى عندما حدثتنى تخيلت أننى أتحدث إلى رجل طاعن في السن، شعره شاب، يرتدى نظارة وبـ «كرش».. لا أعلم أنك شاب وفى مقتبل العمر.. الآن أحترمك ضعفا».

انتهى اللقاء الأول، وترك الرجل انطباعا جيدا، وعلاقة وثيقة استمرت ودامت لسنوات حتى بعد تركه منصبه، وكما عهدته كان دائما يحب الفكاهة دون ابتذال بسيط في التعامل دون تعقد، حاد النقد دون تجاوز، محبا للغة وخطيبا مفوها.

بحكم عمله ربما يكون «أبوالمجد» هو الرئيس الفعلى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، سألته ذات مرة: هل تشعر بضيق لأنك نائب الرئيس؟!.. جاء رده مبتسما: «سوف أقص عليك ما حدث..عندما بدأ التفكير في المجلس قال لى أحد المسؤولين أنت من ستتولى إدارة هذا المجلس يا دكتور، ولو نظرت فإن الدكتور بطرس غالى ربنا يديه الصحة معظم وقته خارج البلاد.. لا يهم من يتولى، المهم هو أننا نقوم بما هو علينا وواجبنا».

في فبراير 2010 فجر صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، وقتها، مفاجأة بإعلانه تعيين المستشار مقبل شاكر، نائباً لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وخروج الدكتور أحمد أبوالمجد، نهائياً من تشكيل المجلس.

جاء خروج «أبوالمجد» غير متوقع، في الوقت الذي روجت- فيه آنذاك- معلومات بأنه رفض عضوية المجلس، بدلاً من أن يكون نائباً.

تواصلت معه هاتفيا، وسألته عن حقيقة الأمر فكان رده: «لم تكن هناك اتصالات وأنا مستمر في النضال من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان المصرى والعربى، متمنيا أن يكون التشكيل الجديد أفضل من سابقه»، استطرد قائلا: «أسعدنى وجود شخصيات ضمها التشكيل ومنها المستشار جابر ريحان ومكرم محمد أحمد.. والأسماء الجديدة تحدد شكل وكيف سيكون المجلس خلال الفترة المقبلة».

Advertisements

ورداً على سؤال حول ما إذا كان إبعاده عن التشكيل الجديد بسبب تصريحاته وانتقاداته المستمرة للحكومة ووضعية حقوق الإنسان قال أبوالمجد: «هذا جزء من واجبى الأخلاقى والوطنى تجاه قضايا بلدى» مؤكداً أنه مع النقد بشرط عدم تجاوز اللفظ، خاصة في ظل دعوات تنقية الحوار.

على مدار سنوات طويلة شكل المجلس القومى أزمة للحكومات التي سبقت ثورة «25 يناير» وكان بين الحين والآخر، يشكل صداعا في رأس النظام، وعندما كانت تصل الأمور إلى ذروتها يتدخل كل من الرئيس ونائبه، «غالى» و«أبوالمجد» لدى الرئيس الأسبق حسنى مبارك لإنهاء تلك الأزمة.

الأزمات كانت تدور في تلك الفترة حول قضايا رئيسية معروفة لدى القوى السياسية، ممثلة في استمرار حالة الطوارئ، والمعتقلين السياسيين، وسوء أوضاع السجون، وتجاهل ردود الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية، فضلا عن قضية التوريث التي بدأت تظهر على السطح، بحيث أصبحت حديث الشارع المصرى، وزادت حدتها بتناولها في بعض وسائل الإعلام، وأشارت إليها بعض الكتابات إما بالهمز واللمز أو الحديث المباشر الصريح.

وقائع عديدة شارك فيها الدكتور أبوالمجد، وكان طرفا فيها، وحكى لى في أحد حواراته بعد ثورة«25 يناير» أنه كان يرسل مذكرات إلى الرئيس مبارك حول كثير من الأمور والقضايا، ولكنه لم يكن يعلن عنها.

■ ■ ■

حوار الأزمة.. جمال مبارك يحكم مصر

كان أبوالمجد من أوائل الذين تحدثوا صراحة عن إمكانية صعود جمال مبارك إلى السلطة في حوار مطول جاء على حلقتين، أجريته برفقة الزميل الكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير «المصرى اليوم» آنذاك، سألته «المصرى اليوم» عن جمال مبارك وموقعه من السلطة فكان رده «أنه يحكم مصر انظر إلى خطابه في مؤتمر الحزب الأخير- الحزب الوطنى المنحل- عملنا وسوف نعمل وكأنه رئيس جمهورية».

راجعت الدكتور أبوالمجد قبل نشر الحوار بناء ونزولا لرغبته في ذلك، ونشرت «المصرى اليوم» الحلقة الأولى من الحوار على صفحة كاملة، وتبعتها في اليوم التالى بالحلقة الثانية، وجاء العنوان «أحمد كمال أبوالمجد: جمال مبارك يحكم مصر» أثار الحوار أزمة كبرى آنذاك،

دائما وأبدا كان شعار «أبوالمجد» هو التوازن وعدم الدخول في عداء مع أحد، سعى دائما أن يكون في منطقة وسط، بين الأطراف المتناحرة، سألته ذات مرة: لماذا اختلفت مع الرئيس السادات فرد قائلا: «كان يريدنى تابعا وليس ناصحا.. والفرق بينهما عظيم» قلت: اشرح لى، فقال: «كان يريدنى أن أكون معه بنسبة مئة بالمئة، وهذا مستحيل، وطلبت أن أكون معه بنسبة 70 بالمئة والـ 30 الأخرى مع المعارضة، رفض.. وهذا داء للأسف.. جميعهم يريدونك أن تكون تابعا وليس ناصحا».. التابع لا فائدة منه بل يعيقك، أما الناصح فهو بمثابة المنذر لك والمخلص الأمين.