اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية أحداث عنف الظاهر التي وقعت في يوليو 2013.

وكان المتهمان قد صدر ضدهما حكم غيابي قبل إلقاء القبض عليهما وتجرى إعادة محاكمتها مجددا.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

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وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة النقض برفض طعن 27 متهما في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم حضوريا بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، كما قضت النقض بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها.

ونسبت النيابة العامة، للمتهمين، تهم: ارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وتخريب مبان وأملاك عامة.

كما أسندت إليهم تهم، إتلاف أموال ثابتة ومنقولة للمجني عليهم جمال سيد مصطفى قاسم وآخرين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص (مسدسات وخرطوش وسيوف وسكاكين ومطاوي وسنج وغيرها) والاعتداء على قوات الشرطة باستخدام القوة والعنف.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 (حكم أول درجة)، بمعاقبة 102 من المتهمين حضوريًا وغيابيا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.