مصر | اليوم.. محاكمة 26 متهما بالهجوم على "فندق الأهرامات الثلاثة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 26 متهما بالهجوم على "فندق الأهرامات الثلاثة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستانف اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب جلسة محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني واحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان.

والمتهمون هم كلا من عبد العال عبد الفتاح واحمد محمد حسن مرسى وأسامه سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمى و كريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة على وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحى ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب ابو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي و محمود عبد القادر علي سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف [ ]2015 وحتى 13 فبراير 2016قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.