مصر | اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"عنف الظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"عنف الظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم علي متهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهما في "أحداث عنف الظاهر".

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.