أخبار مصر | "زايد" تعلن تفاصيل مستجدات منظومة التأمين الصحي الجديدة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زايد" تعلن تفاصيل مستجدات منظومة التأمين الصحي الجديدة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، المنشآت الصحية المذمع تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة فيها يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تتابع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان التجهيزات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتبدأ وزيرة الصحة، جولتها من مستشفى بور فؤاد الساعة ٢ ظهرا وتعقد وزيرة الصحة مؤتمرا صحفيا بعد نهاية جولتها بديوان عام المحافظة للإعلان عن اهم المستجدات في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.