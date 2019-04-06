أخبار مصر | الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 26
شبين الكوم 14 25
طنطا 13 24
دمنهور 12 23
الإسكندرية 12 21
بلطيم 15 23
مطروح 13 21
السلوم 14 24
سيوة 18 30
بورسعيد 16 22
دمياط 15 22
الزقازيق 16 25
الإسماعلية 13 25
السويس 14 24
العريش 12 25
رفح 11 24
رأس سدر 19 26
نخل 11 27
نويبع 18 28
طابا 13 27
كاترين 10 24
الطور 16 28
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 17 29
مرسى علم 18 27
الفيوم 13 28
بني سويف 13 28
المنيا 13 30
أسيوط 12 31
سوهاج 14 33
قنا 14 34
الأقصر 15 36
أسوان 18 35
أبوسمبل 16 36
الوادي الجديد 15 35
شلاتين 18 30
أبورماد 18 29
حلايب 20 27
رأس حدربة 19 28